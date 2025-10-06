Galípolo: papel do BC é fazer com que inflação não faça parte do dia a dia das pessoas

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 6, que o ideal é que a inflação esteja em um nível tão baixo que não afete qualquer decisão econômica das pessoas. "Esse é o papel do Banco Central", afirmou ele, reforçando o compromisso da autoridade monetária em levar a inflação para a meta de 3%.

E acrescentou: "Tão melhor será para o País quanto as decisões do Banco Central dependerem mais do arcabouço legal e institucional, da política monetária, e menos de quem é que está sentado lá", afirmou ainda o presidente do BC, que participou há pouco de evento da Fundação FHC, em São Paulo. "O Banco Central vai perseguir a sua meta e fazer o seu trabalho. Se você vai receber gritos ou elogios, isso deveria ser cada vez menos relacionado com a personalidade. Quanto menos a gente souber quem é o Copom, melhor vai ser para o país."