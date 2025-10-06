Galípolo: dizer não para pessoas importantes é uma das funções de um presidente do BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mencionou nesta segunda-feira, 6, que faz parte do trabalho da autoridade monetária "dizer não" para algumas pessoas importantes. "O Banco Central tem acesso a algumas alavancas que colocam ele nessa posição de muitas vezes ter que dizer não para pessoas bastante importantes", afirmou Galípolo, ao participar de evento na Fundação FHC, em São Paulo. Ele destacou que se sentiu "bastante abraçado" pela comunidade de ex-presidentes do BC brasileiro.

"Vocês não sabem o privilégio que é poder passar a mão no telefone e poder ligar para o Armínio Fraga, ex-presidente do BC", disse Galípolo, dirigindo-se ao próprio Armínio, também presente no evento. EUA, Trump e dólar como moeda global No mesmo evento em São Paulo, o presidente do Banco Central disse que a política econômica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma tentativa de resolver o déficit nas transações correntes do país, mas sem que o dólar perca a condição de moeda global. "Países que detêm a sua moeda como moeda internacional costumam ter déficit em transações correntes", disse Galípolo, acrescentando que esse também foi um problema enfrentado pela Inglaterra nas primeiras décadas do século 20.