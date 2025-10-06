Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Foxconn tem receita recorde no 3º trimestre, mas número fica abaixo do esperado

Autor Agência Estado
A Foxconn, fornecedora da Nvidia e da Apple, registrou alta de 11% na receita do terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2024, para um recorde de 2,06 trilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 67,4 bilhões). Contudo, o resultado, divulgado pela Hon Hai Precision Industry em comunicado, ficou ligeiramente abaixo da projeção de 2,10 trilhões de novos dólares taiwaneses estimada por analistas consultados pela FactSet.

Em setembro, a receita mensal atingiu 837,07 bilhões (US$ 27,4 bilhões) de novos dólares taiwaneses, um salto de 14,1% sobre o mesmo mês do ano passado e também um recorde histórico para a empresa.

A Foxconn destacou "crescimento significativo" nos embarques de servidores de inteligência artificial (IA), segmento que impulsionou os resultados e reflete a forte demanda por chips da Nvidia desde a popularização do ChatGPT no fim de 2022.

Além de fabricar servidores para a Nvidia, a companhia é responsável pela montagem dos iPhones da Apple, sendo uma das principais fornecedoras do ecossistema global de tecnologia.

A Foxconn afirmou que suas quatro divisões - eletrônicos de consumo inteligente, computação em nuvem, componentes e outros produtos - registraram crescimento anual positivo em setembro.

