Foxconn tem receita recorde no 3º trimestre, mas número fica abaixo do esperado

A Foxconn, fornecedora da Nvidia e da Apple, registrou alta de 11% na receita do terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2024, para um recorde de 2,06 trilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 67,4 bilhões). Contudo, o resultado, divulgado pela Hon Hai Precision Industry em comunicado, ficou ligeiramente abaixo da projeção de 2,10 trilhões de novos dólares taiwaneses estimada por analistas consultados pela FactSet.

Em setembro, a receita mensal atingiu 837,07 bilhões (US$ 27,4 bilhões) de novos dólares taiwaneses, um salto de 14,1% sobre o mesmo mês do ano passado e também um recorde histórico para a empresa.