Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fitch melhora perspectiva do rating BB+ do Paraguai para positiva -

Fitch melhora perspectiva do rating BB+ do Paraguai para positiva -

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Fitch revisou de estável para positiva a perspectiva do rating soberano do Paraguai. A agência também reafirmou a nota de longo prazo em moeda estrangeira do país em BB+.

Segundo a instituição, a decisão reflete o crescimento econômico forte, prospectos de investimentos, déficit fiscal baixo e expectativa por redução da dívida pública.

Por outro lado, a agência reconhece desafios: "Os ratings são limitados por indicadores de governança fracos, uma base de receita baixa, um mercado de capitais local superficial que limita a flexibilidade do financiamento fiscal e vulnerabilidade a choques climáticos adversos (embora cada vez mais mitigados por uma maior diversificação econômica)", explica.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar