FGV: aluguel residencial sobe 0,30% em setembro, após alta de 0,28% em agosto

O índice acumulou uma alta de 4,04% nos 12 meses encerrados em setembro, ante um avanço de 4,08% nos 12 meses terminados em agosto.

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,30% em setembro, após terem subido 0,28% em agosto. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta segunda-feira, 6.

"Podemos atribuir a ligeira desaceleração em 12 meses à variação dos aluguéis em Porto Alegre, que saíram de uma base mais elevada em 2024, chegando a registrar 22% no acumulado de 12 meses em setembro do ano passado. Apesar da menor volatilidade, as demais capitais registraram avanços nos preços de aluguéis residenciais", avaliou o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,06% em agosto para uma alta de 0,37% em setembro. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 0,27% para elevação de 1,02% no período; em Belo Horizonte, de aumento de 0,40% em agosto para alta de 0,55% em setembro; e em Porto Alegre, de aumento de 0,59% para queda de 0,40%.

No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 2,69% em São Paulo; 9,01% em Belo Horizonte; 4,29% no Rio de Janeiro; e 2,05% em Porto Alegre.