Expectativa de aproximação entre EUA e Brasil traz leve recuo às taxas futuras

O otimismo trazido pela conversa entre os presidentes Lula e Donald Trump e a sinalização do líder americano de que haverá um encontro presencial de ambos à frente conferiu certo alívio aos juros futuros negociados na B3. As taxas mostraram leve recuo na sessão desta segunda-feira, mas a melhora foi limitada pela cautela com o quadro fiscal doméstico e o ambiente externo de maior pressão nos mercados de renda fixa. Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 oscilou de 14,124% no ajuste de sexta-feira para 14,105%. O DI para janeiro de 2028 passou de 13,52% no último ajuste para 13,480%. O DI para janeiro de 2029 marcou 13,370%, de 13,428% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 saiu de 13,609% no ajuste a 13,565%.

Nesta tarde, Trump avaliou a conversa por telefone que teve hoje mais cedo com Lula como "ótima". Economia e comércio bilateral foram os principais temas discutidos, e os dois devem se reunir em um "futuro não tão distante", afirmou o republicano em post na rede Truth Social. "Teremos mais discussões", garantiu Trump. Economista-chefe do banco BMG, Flávio Serrano avalia que a aparente maior proximidade diplomática entre os dois países pode ter ajudado a moderar os DIs na sessão de hoje, mas a melhora foi tímida, por não ter contado com vetores mais fortes em meio a uma agenda de indicadores esvaziada. Além disso, o declínio não apagou o ganho de inclinação da curva nas últimas sessões, acrescenta. "Vimos muita volatilidade e pressão nos últimos dias. O mercado estava um pouco alheio ao fiscal e começaram a aparecer discussões sobre algo que pode gerar mais de R$ 60 bilhões de gastos logo após a aprovação do projeto do Imposto de Renda", diz Serrano, referindo-se a ruídos sobre uma proposta de gratuidade nas tarifas de ônibus. Em sua visão, os agentes seguirão atentos às discussões fiscais, em meio a uma semana relativamente ausente de dados relevantes, à exceção do IPCA de setembro, a ser publicado nesta quinta. No campo dos indicadores, o boletim Focus apontou rigidez das expectativas inflacionárias. A estimativa para a alta do IPCA este ano caiu ligeiramente, de 4,81% para 4,80%, e as projeções para 2026, 2027 e 2028 ficaram imóveis. O consenso de mercado prevê aumento de 4,28% para o indicador no próximo ano, de 3,9% para 2027, e de 3,7% para 2028. O alvo central perseguido pelo BC é 3%.