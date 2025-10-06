EUA investem US$ 35,6 mi e adquirem 10% de participação na Trilogy Metals em projeto no Alasca

A Casa Branca detalhou, nesta segunda-feira, 6, um investimento de US$ 35,6 milhões na Trilogy Metals, tornando o governo americano acionista de 10% da empresa, com opções para ampliar a fatia em mais 7,5%. O aporte faz parte de uma parceria para impulsionar a exploração mineral no distrito de Ambler, no Alasca.

O investimento acompanha a aprovação do Ambler Road Project - anunciado há pouco pelo presidente americano, Donald Trump -, uma estrada de 340 quilômetros que ligará a rodovia Dalton ao distrito minerador. O projeto havia sido suspenso durante o governo de Joe Biden. Trump o classificou como "de interesse público" para garantir acesso a minerais críticos como cobre, cobalto e germânio.