Bolsas de NY fecham sem sinal único, com recordes de S&P 500 e Nasdaq por ânimo com IA

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 6, sem direção única, com o renovado entusiasmo com inteligência artificial ajudando a levar S&P 500 e Nasdaq a fecharem em níveis recordes. O índice Dow Jones caiu 0,14%, aos 46.694,97 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,36%, na máxima recorde de 6.740,28 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,71%, registrando 22.941,67 pontos, novo recorde de fechamento.

As ações da Advanced Micro Devices (AMD) saltaram 23,71% após um anúncio de colaboração com a OpenAI para a construção de data centers de IA alimentados por processadores da AMD. Já UiPath, empresa de software de automação, subiu 12,56% após anunciar parcerias com gigantes do setor de IA como a OpenAI e a Nvidia. Para a Capital Ecnomics, o boom nas ações de inteligência artificial ainda deve continuar. A expectativa é de que o mercado norte-americano avance no fim deste ano e também no próximo, assim como outros mercados carregados de ações de tecnologia, como a China, também ganhem. Investidores continuam na expectativa por novos cortes de juros enquanto aguardam o posicionamento de dirigentes do Fed ao longo da semana e da publicação da ata da última reunião.