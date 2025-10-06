Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bessent recebe equipe econômica da Argentina nos EUA, em meio a negociações por linha de swap

Bessent recebe equipe econômica da Argentina nos EUA, em meio a negociações por linha de swap

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, recebeu hoje a delegação liderada pelo ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, em meio a negociações para uma linha de swap de US$ 20 bilhões para estabilizar os mercados do país latino-americano.

"Durante o tempo que passarem aqui em Washington, continuaremos nossas discussões produtivas sobre as diversas opções que o Tesouro tem à disposição para apoiar as fortes políticas da Argentina", escreveu Bessent no X, há pouco.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar