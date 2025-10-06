AGE do GPA elege 9 novos membros para Conselho de Administração; Coelho Diniz tem 3 cadeiras

Os acionistas do GPA aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta segunda-feira, 6, a destituição de todos os membros do conselho de administração da companhia, conforme proposta feita pela família Coelho Diniz, detentora de 24,6% do capital social. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou o resultado.

A assembleia também aprovou a fixação do número de membros do colegiado em nove e elegeu os nomes que irão compor o grupo, cujo mandato irá até a AGE que aprovará as demonstrações financeiras de 2026.