OPEP+ aumenta produção em 137 mil barris por dia a partir de novembro

A Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiu neste domingo aumentar sua produção de petróleo em 137 mil barris por dia a partir de novembro, o incremento é o mesmo decidido em outubro. Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã já previam manter o mesmo acréscimo do mês anterior. Em comunicado, a OPEP+ pondera que o nível de 1,65 milhão de barris por dia pode ser retomado a depender das condições de mercado. "Os países continuarão a monitorar e avaliar de perto as condições do mercado e, em seus esforços contínuos para apoiar a estabilidade do mercado, reafirmaram a importância de adotar uma abordagem cautelosa e manter total flexibilidade para pausar ou reverter os ajustes voluntários adicionais de produção", afirma o comunicado do cartel formado por Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã.

Os membros da OPEP+ avaliaram que a decisão proporcionará uma oportunidade para que os países acelerem sua compensação, além de reiterarem seu compromisso coletivo com a Declaração de Cooperação, incluindo os ajustes voluntários adicionais de produção que serão monitorados pelo Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento (JMMC). O aumento ficou dentro do esperado pela maioria dos analistas do setor. Alguns relatórios chegaram a apontar a possibilidade de um incremento de 500 mil barris por dia; na ocasião, o cartel emitiu um comunicado expressando repúdio sobre tal estimativa. "Essas afirmações são totalmente imprecisas e enganosas", afirmou. O acréscimo de 500 mil barris poderia ser prejudicial para a Rússia por levar a uma queda nos preços da commodity, atrapalhando o financiamento da máquina de guerra russa, conforme especialistas. A avaliação é de que a Rússia não tem muitas opções para elevar suas vendas diante das sanções ocidentais, o que poderia levar a um aumento de estoques em caso de maior incremento. Aumento de cada membro