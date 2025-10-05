Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo de SP enxerga reforço na segurança hídrica com aquisição da EMAE pela Sabesp

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Mais que uma operação comercial, para o Governo do Estado de São Paulo, a aquisição pela Sabesp de 70% do capital total da Empresa Metropolitana de Água e Energia (EMAE) é um reforço da segurança hídrica da população paulista.

A leitura do Palácio dos Bandeirantes foi expressa em nota enviada aos veículos de comunicação pela assessoria de imprensa do Governo Paulista.

"O Governo de São Paulo avalia que a aquisição de 70% do capital total da Empresa Metropolitana de Água e Energia (EMAE) pela Sabesp poderá reforçar a segurança hídrica da população paulista, otimizando o gerenciamento de um complexo sistema de barragens, diques e reservatórios, como Billings e Guarapiranga, essenciais para a resiliência hídrica, em especial da região metropolitana de São Paulo", diz a nota.

Ainda, de acordo com o Governo do Estado de São Paulo, "a aquisição é uma operação de mercado e pode ampliar os investimentos em segurança hídrica, com o plano da Sabesp de aumentar a reservação de água e o volume de produção em 7 mil litros por segundo usando a estrutura dos reservatórios, garantindo mais resiliência para a Região Metropolitana e a Baixada Santista".

