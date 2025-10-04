Com Fed e rotação global, ações na B3 têm em setembro 4º mês com maior fluxo estrangeiro no ano

O ingresso de R$ 5,27 bilhões de investidores estrangeiros para ações negociadas na B3 em setembro colocou o mês como o quarto entre os que mais receberam aportes no Brasil neste ano. A entrada de recursos possibilitou neutralizar o fluxo de saída no trimestre, que encerrou positivo em apenas R$ 63,45 milhões. No ano, o saldo é positivo de R$ 26,51 bilhões. O terceiro trimestre foi marcado por dúvidas em relação aos efeitos do tarifaço no País. Em 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma alíquota de 50% sobre produtos importados do Brasil. Assim, julho registrou saída da B3 de R$ 6,37 bilhões, a maior do ano.

Dias depois do anúncio da alíquota de 50%, Trump flexibilizou a medida, com uma longa lista de exceções que contemplou, por exemplo, aviões da Embraer. Isso ajudou a trazer algum alívio, que, apoiado numa rotação global de carteiras, fez o fluxo voltar a ficar positivo, em R$ 1,17 bilhão. O ponto de virada do trimestre foi, portanto, o mês de setembro. A despeito de o Banco Central (BC) ter adotado uma postura mais conservadora para eliminar as apostas então crescentes de baixa da Selic ainda este ano, a redução de 0,25 ponto porcentual dos Fed Funds pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deu apoio à corrida global por risco. Isso porque o BC americano sinalizou mais dois cortes ainda este ano. A tendência de enfraquecimento do dólar nos últimos meses ajudou em um reposicionamento de investidores em relação à sua concentração em ativos americanos, incentivando o fluxo para países emergentes. "Julho prejudicou os números trimestrais, porque o estrangeiro saiu do País com as tarifas americanas mirando o Brasil. Com Trump anunciado exceções, o fluxo voltou a crescer e, com os cortes de juros do Fed, deve seguir este caminho", afirma o head de renda variável da Fami Capital, Gustavo Bertotti.