Turquia: taxa anual do CPI acelera a 33,29% em setembro e fica acima do esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia acelerou para 33,29% em setembro, ante 32,95% em agosto, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado de setembro ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 31,9%.

Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 3,23% em setembro, maior do que o avanço de 2,04% de agosto, informou a TurkStat. Neste caso, o consenso da FactSet era de acréscimo bem menor, de 2,2%.