Taxas de juros reais do Japão estão em níveis significativamente baixos, diz presidente do BoJ

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou na sexta-feira, 3, que os juros reais permanecem em níveis "significativamente baixos" no país e reiterou que as taxas serão elevadas caso a economia e os preços evoluam conforme as projeções da instituição.

Para perseguir a meta de inflação, Ueda ressaltou que o BoJ continuará acompanhando de perto o impacto das tarifas de importação dos Estados Unidos e da inflação doméstica de alimentos. Até o momento, porém, o dirigente observou que não houve um efeito generalizado da taxação sobre a economia japonesa.