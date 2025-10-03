Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros reais do Japão estão em níveis significativamente baixos, diz presidente do BoJ

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, afirmou na sexta-feira, 3, que os juros reais permanecem em níveis "significativamente baixos" no país e reiterou que as taxas serão elevadas caso a economia e os preços evoluam conforme as projeções da instituição.

Para perseguir a meta de inflação, Ueda ressaltou que o BoJ continuará acompanhando de perto o impacto das tarifas de importação dos Estados Unidos e da inflação doméstica de alimentos. Até o momento, porém, o dirigente observou que não houve um efeito generalizado da taxação sobre a economia japonesa.

O presidente do BoJ destacou ainda que a pesquisa Tankan aponta para um sentimento positivo generalizado entre as empresas japonesas, o que sinaliza resiliência da atividade, mesmo diante das pressões de custos. Ueda alertou, no entanto, que a trajetória da economia americana e as próximas decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed) podem influenciar de forma significativa os rumos da economia e dos preços do Japão.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

