Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado dos EUA rejeita propostas orçamentárias e mantém paralisação do governo

Senado dos EUA rejeita propostas orçamentárias e mantém paralisação do governo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Senado dos Estados Unidos rejeitou novamente duas propostas orçamentárias que encerrariam a paralisação do governo EUA, em votações no período da tarde desta sexta-feira, 3. O fracasso dos projetos deve garantir a manutenção do shutdown pelo menos até a semana que vem.

Assim como já havia ocorrido na quarta-feira, os republicanos bloquearam uma proposta de financiamento democrata que garantiria algumas de exigências.

Logo em seguida, foi a oposição que derrubou um projeto do partido governista. Ambos tiverem menos que os 60 votos necessários para a aprovação.

Os democratas estão exigindo que o Congresso estenda os benefícios de saúde, enquanto os republicanos tentam esgotá-los com a votação diária do projeto de lei aprovado pela Câmara que reabriria o governo temporariamente, principalmente nos níveis de gastos atuais.

*Com informações da Associated Press

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar