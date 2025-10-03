Queda do déficit fiscal reduz nível dos juros neutros nos EUA, diz diretor do Fed

Miran apontou que o conjunto de novas políticas comerciais, econômicas, regulatórias e imigratórias do governo Trump estão afetando a economia dos EUA por canais não monetários. Mas, na visão dele, as medidas contribuem para impulsionar o crescimento da produtividade e do Produto Interno Bruto (PIB) potencial, ao mesmo tempo em que reduz pressões sobre a inflação.

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran defendeu que a queda do déficit fiscal dos Estados Unidos tem reduzido o nível dos juros neutros no país, o que deixa a política monetária do BC americano em posição "mais restrita". Em entrevista à Bloomberg no período da manhã desta sexta-feira, 3, ele afirmou que as condições financeiras ainda não estão completamente relaxadas, apesar do nível elevado de valorização do mercado acionário.

Sobre as tarifas, Miran disse que ainda não identificou grandes efeitos nos preços aos consumidores dos EUA, alegando que a "elasticidade da demanda" e as múltiplas fontes de oferta ajudam a aliviar os custos. O diretor acrescentou ainda que o peso negativo até o momento está recaindo sobre empresas estrangeiras.

Miran argumentou que a "política monetária precisa olhar para frente" ao tomar decisões, projetando que parte do aumento na inflação deverá ser revertido em breve e que a queda nos preços de moradias ajudará na desinflação de serviços. "Eu particularmente coloco mais peso no desempenho dos preços de moradias, é o que as pessoas olham mais e onde temos maiores choques", disse.

O diretor afirmou que projeta uma "trajetória benigna" da inflação e que ainda vê expectativas bem ancoradas, mas que pode alterar suas estimativas "se um novo dado ou choque surgir".