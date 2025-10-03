Produção industrial registra alta de 0,8% em agosto ante julho, revela IBGE

Em relação a agosto de 2024, a produção caiu 0,7%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam desde uma queda de 3,0% a uma estabilidade (0,0%), com mediana negativa de 1,2%.

A produção industrial registrou alta de 0,8% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, segundo dados divulgados na manhã desta sexta-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou acima da mediana das projeções colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,3%, com intervalo entre queda de 0,6% a uma alta de 1,2%.

No acumulado do ano, a indústria subiu 0,9%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 1,6%, ante aumento de 1,9% até julho, de acordo com o IBGE.

Nível recorde

Em agosto, a indústria brasileira operava 14,4% aquém do pico alcançado em maio de 2011. Na categoria de bens de capital, a produção está 29,8% abaixo do pico registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operam 31,2% abaixo do ápice de junho de 2013.

Os bens intermediários estão 10,6% aquém do auge de maio de 2011, e os bens semiduráveis e não duráveis operam em nível 14,3% inferior ao pico de junho de 2013.