Marcopolo fecha parceria com a Volvo e retoma operação comercial na Europa

A Marcopolo fabricará uma versão europeia do modelo rodoviário Paradiso G8 1200, equipado com o chassi Volvo B13R, nas configurações 4x2 e 6x2, com variações conforme as necessidades dos operadores locais. A Volvo Buses atuará como contratante principal, assegurando as vendas e o suporte pós-venda dos veículos completos, em ambos os mercados, com base na rede de reparação de ônibus e caminhões da Volvo.

A Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, anunciou uma parceria estratégica com a Volvo Buses para a comercialização de ônibus completos nos mercados da França e da Itália. Segundo a companhia, a iniciativa representa um passo decisivo na retomada das operações comerciais da empresa na Europa, com produtos adaptados às normas e exigências locais.

A empresa já iniciou os processos de testes e validações para obter a homologação do modelo rodoviário na Europa. A expectativa é que as primeiras entregas ocorram até o final de 2026.

De acordo com o comunicado à imprensa, o Paradiso G8 1200 desenvolvido para o mercado europeu conta com a expertise da Marcopolo em adaptar suas carrocerias rodoviárias às exigências técnicas e operacionais dos mais diversos mercados internacionais. "Desde o lançamento da Geração 8, já foram produzidas mais de 5 mil unidades, das quais aproximadamente 1.500 foram destinadas ao mercado de exportação, consolidando a linha como uma plataforma global de mobilidade", afirma a empresa.

Atualmente, os modelos rodoviários da Marcopolo são produzidos em suas unidades fabris no Brasil, China, Colômbia e México. Além do Brasil, os modelos da Geração 8 já operam em países da América do Sul, como Peru, Chile e Uruguai; na África, com entregas para África do Sul, Burquina Faso e Costa do Marfim; e na Ásia, com destaque para os Emirados Árabes Unidos e Catar. A recente apresentação na Austrália marca a entrada oficial da Geração 8 na Oceania, "reforçando a vocação internacional da Marcopolo e consolidando a presença global da marca", segundo o comunicado.