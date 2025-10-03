Indústria de transformação cresce 0,6% em agosto ante julho, afirma IBGE

A indústria de transformação registrou uma alta de 0,6% em agosto ante julho. Já as indústrias extrativas encolheram 0,3%. Na média global, a produção industrial teve elevação de 0,8% em agosto ante julho. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira, 3. Na comparação com agosto de 2024, a produção da indústria de transformação encolheu 1,6% em agosto de 2025, enquanto as extrativas aumentaram 4,8%. Na média global, a indústria caiu 0,7% no período.