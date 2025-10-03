Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,17%
Pontos: 144.200,65
Máxima de +0,4% : 144.518 pontos
Mínima de -0,19% : 143.676 pontos
Volume: R$ 16,29 bilhões
Variação em 2025: 19,88%
Variação no mês: -1,39%
Dow Jones: +0,51%
Pontos: 46.758,28
Nasdaq: -0,28%
Pontos: 22.780,51
Ibovespa Futuro: +0,03%
Pontos: 144.750
Máxima (pontos): 145.160
Mínima (pontos): 144.205
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,21
Variação: +0,74%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,00
Variação: -0,26%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,10
Variação: +0,06%
Ambev ON
Preço: R$ 11,87
Variação: -0,5%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,07
Variação: -0,75%
Vale ON
Preço: R$ 58,59
Variação: -0,19%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,22
Variação: +0,54%
Global 40
Cotação: 737,787 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3356
Venda: R$ 5,3366
Variação: -0,05%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,50
Venda: R$ 5,60
Variação: estável
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3492
Venda: R$ 5,3498
Variação: +0,09%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4800
Venda: R$ 5,5660
Variação: +0,18%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3780
Variação: -0,05%
- Euro
Compra: US$ 1,1741 (às 18h34)
Venda: US$ 1,1743 (às 18h34)
Variação: +0,21%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2650
Venda: R$ 6,2660
Variação: +0,14%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4300
Venda: R$ 6,5160
Variação: -0,09%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.908,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
