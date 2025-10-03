Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar fecha praticamente estável com quadro fiscal no radar

Autor Agência Estado
Após rondar a estabilidade ao longo da tarde, o dólar à vista encerrou a sessão desta sexta-feira, 3, cotado a R$ 5,3366 (-0,05%). Apesar da alta de 0,26% nos três primeiros pregões de outubro, a divisa termina a semana praticamente no zero a zero (0,03%). No ano, recua 13,65%.

No fim da manhã, o dólar chegou a superar o nível de R$ 5,35 e registrou máxima a R$ 5,3620. Operadores afirmam que, além de realização de lucros intradia e fluxos pontuais, a reação do real na segunda etapa de negócios pode ter sido motivada por movimentos especulativos diante do vaivém das expectativas para a corrida presidencial.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria aceitado apoiar uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao Planalto caso a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro componha a chapa como candidata à vice.

É corrente entre analistas a avaliação de que parte relevante do mercado opera na expectativa de uma guinada da política econômica em direção à austeridade fiscal em 2027, com a ascensão de um quadro da direita ao Planalto.

"Foi a única notícia que sugere que pode haver uma saída no futuro para a armadilha fiscal em que estamos. A sensação nos mercados é de que o governo vai ampliar os gastos para se reeleger. Por isso, o dólar não tem caído muito por aqui e se mantém acima de R$ 5,30, que é visto com um patamar de segurança pelo mercado", afirma o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

A leitura é a de que a cautela fiscal limitou o fôlego do real nos últimos dias e em parte do pregão desta sexta, apesar da continuidade do movimento de perda de força da moeda americana no exterior, com a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos. Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY encerra a semana com perdas de cerca de 0,50%.

Além das dúvidas sobre a efetividade das medidas de compensação de perdas de receita com o projeto de isenção de Imposto de Renda (IR) para salários até R$ 5 mil, há temores de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adote novos programas sociais de olho na reeleição. Na quinta, circularam rumores de que o governo estava pronto para "tirar do forno" um projeto para zerar as tarifas de ônibus, fato negado por fontes da equipe econômica.

"O mercado está mais ressabiado porque existe o risco de o governo lançar mão desse receituário de projetos que tem apelo popular muito grande, mas que preocupam do lado fiscal", afirma a economista-chefe da BuysideBrazil, Andrea Damico. "Se já está difícil fechar as contas na situação atual, imagine com novos programas. Acho que a história da tarifa zero para ônibus assustou e continua reverberando, impactando o câmbio", avalia.

Em evento da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), em São Paulo, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, disse que 70% do movimento de valorização do real desde a virada do ano decorre da fraqueza externa do dólar.

"Apesar da piora do déficit externo, o real está super bem comportado. Se o real fosse seguir de perto o que está acontecendo com o dólar no mundo, era para o dólar estar em R$ 4,60. Se o real estivesse acompanhando de perto uma cesta de países emergentes que têm características semelhantes ao Brasil, era para o dólar estar em R$ 4,90", afirmou Honorato, que vê a taxa de câmbio mais próxima de R$ 5,00 do que R$ 5,50 nos próximos meses, em razão do ambiente externo.

