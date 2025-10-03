Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dirigente do Fed diz estar 'um pouco receoso' em antecipar cortes de juros nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta sexta-feira, 3, que está "um pouco receoso" em antecipar muitos cortes nas taxa e juros e simplesmente ter que contar com o desaparecimento da inflação. Em entrevista à CNBC, o dirigente disse estar vendo a deterioração dos dois lados do mandato: o arrefecimento de mercado de trabalho e a inflação acima da meta.

Segundo ele, o aumento na inflação dos serviços provavelmente não é decorrente das tarifas.

Sobre a não divulgação do principal indicador de emprego dos EUA, o payroll, na manhã desta sexta - devido à paralisação do governo norte-americano - Goolsbee pontuou que, quanto mais o dado atrasar, mais ele vai se distanciar da realidade. "Quanto mais tempo ficarmos sem estatísticas oficiais, mais cegos estaremos sobre o que está acontecendo na economia", acrescentou.

Ainda assim, Goolsbee comentou que os dados que saíram até o momento indicam um mercado de trabalho bastante estável e que o Fed de Chicago estima que a taxa de desemprego em setembro teria sido de 4,3%.

