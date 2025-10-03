China abre investigação de barreiras comerciais sobre o México, em resposta a restrições

O Ministério do Comércio da China iniciou uma investigação de barreiras comerciais e de investimento sobre o México, após o país propor aumentar tarifas de importação e tomar outras "medidas restritivas" contra Pequim, informou um porta-voz nesta sexta-feira, 3.

O caso será investigado de acordo com as leis de comércio internacional e de investigação sobre barreiras comerciais, segundo o porta-voz. "A China tomará todas as medidas necessárias, incluindo nas áreas de comércio e investimento, para proteger os interesses e direitos legítimos de suas empresas", afirmou.