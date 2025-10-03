Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa Branca volta a afirmar que democratas são culpados pela paralisação do governo dos EUA

Casa Branca volta a afirmar que democratas são culpados pela paralisação do governo dos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, voltou a afirmar nesta sexta-feira, 3, que a culpa da paralisação do governo dos EUA é dos democratas. "É preciso apenas cinco democratas para fazer a coisa certa", disse à respeito da nova votação para aprovar o orçamento federal na tarde desta sexta. Em coletiva de imprensa, Leavitt acrescentou que o diretor de Orçamento de Donald Trump, Russell Vought, está discutindo as consequências de uma paralisação contínua e possíveis demissões em massa.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar