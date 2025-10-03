Bolsas da Europa avançam e estendem tendência positiva, com ajuda de bancos e mineradoras

São Paulo, 03/10/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, estendendo a tendência positiva da semana, em meio ao forte desempenho de ações do setor bancário e de mineração.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,42%, a 569,96 pontos, encaminhando-se para garantir seu melhor desempenho semanal desde o fim de abril.

Apenas o subíndice europeu do setor bancário tinha alta de 1,1%, com o Raiffeisen liderando os ganhos (+6,9%) em Viena, após relatos de que a União Europeia está considerando suspender sanções sobre ativos ligados ao oligarca russo Oleg Deripaska para compensar o banco austríaco.

O subíndice formado pelas maiores mineradoras da Europa, por sua vez, subia 0,80%, graças a um avanço nos preços dos metais básicos.

Ao longo da semana, os mercados europeus se animaram com crescentes expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) seguirá cortando juros até o fim do ano, diante de sinais de fraqueza no mercado de trabalho americano.