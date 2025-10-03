Azevedo&Travassos assina contrato de mais de R$ 1,7 bi com a Petrobras para fornecer suprimento

A Azevedo&Travassos informou nesta sexta-feira, 3, que firmou contrato para o fornecimento de suprimentos com a Petrobras. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o acordo foi firmado por meio da sua subsidiária Heftos Óleo & Gás Construções e a Construtora Colares Linhares, que formaram um consórcio sob a proporção de 80% e 20%, respectivamente. A proposta enviada à estatal foi considerada a mais vantajosa.

O valor do contrato, segundo a companhia, é de R$ 1.761.183.079,64 e o prazo de execução é de 40 meses, para projeto executivo, suprimentos, construção & montagem, comissionamento e testes para a implantação do escopo da Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH), U-4710 e U-4730.