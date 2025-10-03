Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após alienação de ativos leiloados, estatal goiana CelgPar deve ser encerrada

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Após acertar a venda de participações acionárias em diversos ativos de geração e transmissão, em leilão realizado na tarde desta sexta-feira, 3, em São Paulo, a estatal goiana Celg Participações (CelgPar) deve avançar para o seu encerramento, conforme indicaram o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e seu secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Sem os ativos negociados nesta sexta, a empresa ficará apenas com duas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e quatro usinas fotovoltaicas, sendo três de sua propriedade e uma em regime de Parceria Público Privada (PPP).

Segundo Lima, que também assumiu a presidência da CelgPar a partir de hoje, a tendência é que os ativos hidrelétricos sejam devolvidos à União, enquanto os fotovoltaicos devem ter a propriedade transferidas para o Estado, uma vez que hoje atendem o consumo de órgãos públicos. "O valor de mercado delas as usinas fotovoltaicas talvez não seria relevante, porque não têm a liberdade de comercializar como ela quiser, porque têm um contrato com o Estado de fornecimento de energia para redução de custos de energia", disse.

No caso das PCHs, a CelgPar terá de negociar com o Ministério de Minas e Energia a devolução das usinas. Um dos ativos, a PCH Rochedo, está localizada em Piracanjuba (GO), tem 4 megawatts (MW) e sua outorga vence apenas em 2046, Já a PCH São Domingos, localizada em município de mesmo nome, tem 12 MW e opera sob portaria e não tem prazo de concessão.

O secretário evitou dar um prazo para a conclusão desse processo. Ele lembrou que, além de resolver a situação dos ativos de geração remanescentes, a empresa também deverá repassar ao Estado ativos imobiliários hoje detidos pela estatal.

Lote A

Nesta sexta, a EDP Transmissão Goiás arrematou o lote A do Leilão de Alienação de participações societárias de propriedade da CelgPar. A empresa ofereceu um lance de R$ 83,623 milhões, o que corresponde a um ágio de 34,46% ante o preço mínimo de R$ 62,190 milhões.

A empresa superou a Órion Transmissão, em disputa a viva-voz. Na primeira etapa, três proponentes apresentaram lance pelo lote. Além delas, a Alupar apresentou proposta de R$ 65,226 milhões.

O lote A é composto por 100% das ações de emissão da Firminópolis Transmissão S.A. e 100% das ações de emissão da Lago Azul Transmissão S.A.

Lote B

A Órion Transmissão foi a única proponente para o lote B do Leilão de Alienação de participações societárias de propriedade da CelgPar.

A empresa ofereceu um lance de R$ R$ 43,131 milhões, o que corresponde a um ágio de 35,19% ante o preço mínimo de R$ 31,9 milhões.

O lote B corresponde a 49% das ações de emissão da Pantanal Transmissão S.A.

Lote C

A Hy Brasil Energia foi a única proponente para o lote C do Leilão de Alienação de participações societárias de propriedade da CelgPar.

A empresa ofereceu proposta de R$ 8,749 milhões, em lance sem ágio.

O lote C corresponde a 20% das ações de emissão da Energética Fazenda Velha S.A.

Lote D

Neoenergia Renováveis foi a única proponente para o lote D do Leilão de Alienação de participações societárias de propriedade da CelgPar. A empresa ofereceu proposta de R$ 91,840 milhões, em lance sem ágio.

O lote D corresponde a 37,5% das ações de emissão da Energética Corumbá III S.A.

A Neonergia já é sócia no empreendimento.

