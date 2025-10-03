Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

12ª FPSO de Búzios amplia oferta de gás para mercado brasileiro, diz presidente da Petrobras

Tipo Notícia

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou em nota nesta sexta-feira, 3, que dar a largada na contratação do Búzios 12, justamente no dia do aniversário da Petrobras, é simbólico: mostra a força da capacidade de inovação e do trabalho de gerações de profissionais comprometidos com o País. Segundo ela, a unidade vai aumentar a oferta de gás natural ao mercado brasileiro.

A estatal lançou nesta sexta-feira, quando a Petrobras completa 72 anos, a licitação para a construção da 12ª plataforma para o campo de Búzios que, em agosto, ultrapassou pela primeira vez a produção de Tupi, até então o principal campo da estatal.

"Essa nova unidade amplia a oferta de gás natural para o mercado brasileiro, garantindo energia segura, competitiva e indispensável para a transição energética justa. A P-91 já nasce com soluções para aumentar a oferta de gás para o mercado, reduzir emissões e aumentar a eficiência energética, refletindo a razão de ser da Petrobras: gerar riqueza para a sociedade brasileira com responsabilidade e sustentabilidade", disse Chambriard na nota.

O gás escoado será direcionado ao Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), por meio do gasoduto Rota 3 até a chegada à costa brasileira.

A P-91 será interligada a 16 poços, sendo oito produtores e oito injetores alternados de água e gás, com capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo por dia e 12 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural.

Segundo a Petrobras, o desenvolvimento de Búzios 12 tem como objetivo ampliar a produção da jazida, agregando valor econômico ao campo, em parceria com as empresas CNPC (China National Petroleum Corporation, 3,67%) e CNOOC (China National Offshore Oil Corp, 7,34%), tendo a Petrobras como operadora (88,99%).

As empresas interessadas em participar do processo de contratação de Búzios 12 terão o prazo de 180 dias, a partir da publicação da Solicitação de Envio de Propostas (SEP), para as encaminharem. A SEP estabelece um porcentual mínimo de 25% de conteúdo local.

