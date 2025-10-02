Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zona do euro: taxa de desemprego sobe a 6,3% em agosto e fica acima do esperado

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A taxa de desemprego da zona do euro subiu para 6,3% em agosto, após tocar a mínima histórica de 6,2% em julho, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quinta-feira, 2, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado de agosto ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam manutenção da taxa em 6,2%.

A Eurostat calcula que havia 10,842 milhões de desempregados na zona do euro em agosto. Em relação a julho, o número de pessoas sem emprego na região teve aumento de 11 mil.

