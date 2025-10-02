Vendas de motos sobem 31,5% em setembro ante setembro de 2024, revela Fenabrave

As vendas de motos tiveram, no mês passado, crescimento de 31,5% na comparação com setembro de 2024. No total, 205,9 mil motocicletas foram comercializadas, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 2, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Na margem - ou seja, de agosto para setembro -, as vendas de motos subiram 11%.