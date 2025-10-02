Stellantis aumenta vendas nos EUA em 6,4% no terceiro trimestre e ação sobe em Milão

A Stellantis relatou um aumento de 6,4% nas vendas nos EUA no terceiro trimestre, totalizando 324.825 veículos, o que fez com que as ações subissem em Milão. A multinacional italiana afirmou que está tomando medidas para manter o impulso das vendas, incluindo o retorno de uma caminhonete Ram com motor V8 e a introdução de um novo Dodge Charger Scat Pack e Jeep Cherokee.

"Impulsionadas pelo crescimento das vendas das marcas Jeep, Ram, Chrysler e Fiat, nossas vendas americanas tiveram resultados fortes no terceiro trimestre, incluindo o mês de setembro, que foi nossa maior participação de mercado mensal nos EUA em 15 meses", disse Jeff Kommor, diretor de Vendas da Stellantis nos EUA.