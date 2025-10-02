Samsung e SK Hynix firmam parceria com OpenAI para o megaprojeto Stargate

O CEO da OpenAI, Sam Altman, assinou cartas de intenção na quarta-feira para se associar com afiliadas do Grupo Samsung e SK Hynix. A empresa afirmou que as parcerias se concentrarão em aumentar o fornecimento de chips de memória avançados, bem como na expansão de data centers.

As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix dispararam para máximas em vários anos, depois que as gigantes sul-coreanas da tecnologia firmaram acordos iniciais com a OpenAI para seu ambicioso projeto de infraestrutura de inteligência artificial (IA), chamado de Stargate.

A controladora do ChatGPT também assinou uma série de acordos com o Ministério da Ciência da Coreia do Sul e outras empresas locais para explorar o desenvolvimento de data centers de próxima geração para apoiar o objetivo do país de se tornar uma nação líder global em IA. Nenhum valor dos acordos foi divulgado.

A SK Hynix confirmou que será uma fornecedora chave de produtos de memória de alta largura de banda para o projeto Stargate da OpenAI e aumentará sua capacidade de produção de chips de IA para atender à demanda futura por um estimado de 900.000 wafers de semicondutores por mês. As empresas também colaborarão para construir data centers de IA no sudoeste da Coreia do Sul, disse a SK Hynix.

Já a Samsung disse que sua afiliada de construção e comércio, Samsung C&T, e a afiliada de construção naval, Samsung Heavy Industries, desenvolverão conjuntamente data centers flutuantes com a OpenAI. Sua subsidiária de serviços de tecnologia da informação, Samsung SDS, ajudará a projetar e operar os data centers de IA Stargate.

A SK Hynix e a Samsung competem no mercado de chips de alta largura de banda, conforme pesquisa da Counterpoint Research. A SK Hynix é a líder global, com participação de mercado de 62% no segundo trimestre, seguida pela Micron Technology com 21% e Samsung com 17%. Fonte: Dow Jones Newswires.