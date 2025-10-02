Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula não fala da aprovação da isenção do IR na Câmara em primeiro discurso feito após a votação

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não falou da aprovação do projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda (IR), no primeiro discurso dele desde a aclamação unânime da proposta na Câmara. A proposta, que é uma aposta de Lula para o crescimento da sua popularidade tendo em vista a eleição do ano que vem, foi aprovada por 493 votos nesta quarta-feira, 1º. Nesta quinta-feira, 2, Lula participou de uma agenda em Breves (PA), onde proferiu o discurso.

Lula

