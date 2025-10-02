Ibovespa cai e opera na mínima em meio a temor político e com paralisação nos EUA

A aprovação do projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil é insuficiente para estimular alta do Ibovespa no início do pregão desta quinta-feira, 2. Além da queda do petróleo, há cautela com relação à paralisação da máquina pública dos Estados Unidos. "Em relação ao shutdown nos Estados Unidos, hoje é feriado judeu, então não vai ser discutido nada disso no Congresso americano. Então, a discussão fica mais para amanhã ou segunda-feira. Pelo que temos visto, isso pode perdurar, igual foi em 2019, mais de 35 dias", avalia Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

A suspensão do governo dos EUA, que começou na madrugada de ontem, deixa de fora divulgações como pedidos de auxílio-desemprego esperados para hoje e coloca em dúvida o ritmo de expansão da economia. Desta forma o tão esperado payroll, que sairia na sexta-feira, provavelmente não será informado, o que pode gerar incertezas quanto à política monetária americana. Na quarta-feira, a pesquisa ADP mostrou corte de vagas de emprego no setor privado, o que elevou a quase 100% a chance de nova queda dos juros nos EUA este mês, após setembro, mas o sinal decisivo era esperado do payroll. "O Fed fica um pouco no escuro, se o mercado de trabalho tem recebido maior atenção por parte do banco central dos EUA, dados sinais de desaceleração", avalia Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management. Nesta quinta, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que pode haver um impacto negativo no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) americano por conta do shotdown no governo, que começou na madrugada de quarta-feira. Conforme a S&P Global, o shutdown do governo dos EUA pode retirar até 0,02 ponto porcentual do Produto Interno Bruto (PIB) por semana.

A agenda de indicadores no Brasil é esvaziada, o que concentra as atenções do mercado na decisão de ontem na Câmara dos Deputados. O plenário da Casa aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil - promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como compensação da ampliação da isenção, o texto tributa contribuintes de alta renda. Hoje, a isenção é para ganhos de R$ 3.036. A matéria deverá passar também por votação no Senado antes de ser levado a sanção presidencial. Se for aprovada, a medida passa a valer em janeiro. "Eu acredito que nós vamos ter um apoio tão grande no Senado quanto tivemos na Câmara, com uma votação histórica de 493 votos, sem nenhum voto contra", afirmou, ao chegar à sede do ministério", disse hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Para o advogado Erlan Valverde, especialista em Direito Tributário e sócio do IW Melcheds Advogados, a ampliação da isenção é positiva, mas o modelo de compensação preocupa. Em sua visão, o projeto tem dois efeitos claros. De um lado, cita o alívio para quem ganha até R$ 5 mil e a cobrança sobre dividendos acima de R$ 600 mil. "O problema é que essa compensação recai sobre empresas que já enfrentam uma das maiores cargas tributárias do mundo", avalia em nota. Apesar de a aprovação do projeto estar em linha com o fiscal proposto pelo governo, o tema parece pouco para empolgar os mercados. "Era para animar, pois foi o texto proposto pelo governo. O texto está alinhado ao defendido pela Fazenda", diz Bruno Takeo, estrategista da Potenza. Contudo, o foco do mercado pode já estar em 2026, ano de eleição, sugere. "Sem dúvidas, esse é um golaço para o governo, era uma promessa do governo. A oposição nem tentou, na verdade, porque seria muito difícil tentar derrubar uma medida que é, de certa forma, muito populista, levando em conta que ano que vem temos eleições", avalia em relatório ", resume Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos.