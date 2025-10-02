Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Horário de verão 2025 volta em outubro no Brasil? Descubra

Horário de verão 2025 pode voltar em outubro no Brasil? Entenda

Usuários da internet especularam uma volta do horário de verão, suspenso desde 2019; saiba como funciona e se retornará neste mês
Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Notícia

O adiantamento dos relógios em uma hora era uma prática, chamada horário de verão, adotada pelo governo para reduzir o consumo de energia elétrica.

Servia também como uma forma de aproveitar a luz natural dos dias prolongados do verão.

Tem circulado uma suposição de que o governo teria retornado com a política, mas foi desmentido em nota pelo Ministério de Minas e Energia (MME), que afirmou que não há planos para a volta.

Horário de Verão: por que está fora de cogitação em 2025?

Com o seu objetivo, o horário de verão foi adotado para diminuir o consumo de energia, adaptando-se aos hábitos dos brasileiros de 2008, quando a medida foi adotada.

Entretanto, muito mudou nos últimos 17 anos, como o horário de pico de consumo, que antes era entre 18h e 21h, e passou a ser pela tarde. A mudança fez com que a medida perdesse o sentido e deixasse de ser implantada desde 2019.

Os estudos realizados pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) apontaram que a iniciativa não fazia mais efeito, por isso, sendo desconsiderada.

A conclusão foi obtida por meio de estudos, feitos pelo próprio CMSE, sobre os impactos do horário de verão naquele momento.

Nos últimos anos, o consumo elétrico está em aumento contínuo, principalmente, pelo uso de aparelhos de refrigeração, como o ar-condicionado, segundo o MME.

O que explica esse aumento no uso do eletrodoméstico é sua relação com o constante aumento da temperatura global. Na época em que o horário de verão existia, ambos se correlacionavam positivamente.

Acreditava-se que a política voltaria como uma forma de enfrentar os impactos do setor elétrico com as ondas de calor, que foram as maiores na última década em comparação com a anterior, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Como surgiu e funcionava o horário de verão

Antes de chegar em outros lugares do mundo, o horário de verão passou pelos Estados Unidos do século XVIII.

Acredita-se que a prática foi idealizada por Benjamim Franklin, que percebeu que o sol se “levantava antes das pessoas” em algumas épocas do ano. Pensou na ideia como uma forma das pessoas aproveitarem mais o tempo, acordando mais cedo.

Entretanto, civilizações antigas, como a Roma Antiga, já adotavam a prática de aumentar ou diminuir os dias, a depender da estação do ano.

No Brasil, os relógios eram adiantados em uma hora, entre 18h e 21h, a partir de novembro, seguindo até o final de fevereiro do ano seguinte.

A prática não era usada no Ceará ou em outros estados no nordeste e no norte. Sua predominância era nas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste; confira os estados brasileiros que tinham o horário de verão:

  • Distrito Federal;
  • Espírito Santo;
  • Goiás
  • Mato Grosso;
  • Mato Grosso do Sul;
  • Minas Gerais;
  • Paraná;
  • Rio de Janeiro;
  • Rio Grande do Sul;
  • Santa Catarina;
  • São Paulo.

O Nordeste e o Norte ficavam de fora por estarem mais próximos da linha do Equador, sendo estados em que os dias de verão não são tão longos como em outras regiões do país.

A medida servia para amenizar os impactos da estação do ano, o que não era o caso na rotina de nortistas e nordestinos.

