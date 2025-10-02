Horário de verão 2025 volta em outubro no Brasil? Descubra

Apesar das especulações, o horário de verão não tem planos para retornar; entenda / Crédito: Reprodução/Pexels

O adiantamento dos relógios em uma hora era uma prática, chamada horário de verão, adotada pelo governo para reduzir o consumo de energia elétrica. Servia também como uma forma de aproveitar a luz natural dos dias prolongados do verão.

Tem circulado uma suposição de que o governo teria retornado com a política, mas foi desmentido em nota pelo Ministério de Minas e Energia (MME), que afirmou que não há planos para a volta. Leia mais Horário de verão: Ceará terá medida em 2025? Saiba tudo Sobre o assunto Horário de verão: Ceará terá medida em 2025? Saiba tudo Horário de Verão: por que está fora de cogitação em 2025? Com o seu objetivo, o horário de verão foi adotado para diminuir o consumo de energia, adaptando-se aos hábitos dos brasileiros de 2008, quando a medida foi adotada. Entretanto, muito mudou nos últimos 17 anos, como o horário de pico de consumo, que antes era entre 18h e 21h, e passou a ser pela tarde. A mudança fez com que a medida perdesse o sentido e deixasse de ser implantada desde 2019.

Os estudos realizados pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) apontaram que a iniciativa não fazia mais efeito, por isso, sendo desconsiderada. A conclusão foi obtida por meio de estudos, feitos pelo próprio CMSE, sobre os impactos do horário de verão naquele momento. Nos últimos anos, o consumo elétrico está em aumento contínuo, principalmente, pelo uso de aparelhos de refrigeração, como o ar-condicionado, segundo o MME.

Como surgiu e funcionava o horário de verão

Antes de chegar em outros lugares do mundo, o horário de verão passou pelos Estados Unidos do século XVIII. Acredita-se que a prática foi idealizada por Benjamim Franklin, que percebeu que o sol se “levantava antes das pessoas” em algumas épocas do ano. Pensou na ideia como uma forma das pessoas aproveitarem mais o tempo, acordando mais cedo. Entretanto, civilizações antigas, como a Roma Antiga, já adotavam a prática de aumentar ou diminuir os dias, a depender da estação do ano.