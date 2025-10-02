FMI diz trabalhar de perto com Argentina e reforça exigência por disciplina fiscal e monetária

A diretora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmou que o Fundo segue em estreita cooperação com a Argentina para apoiar a estabilidade econômica do país. "Estamos trabalhando de perto com as autoridades para apoiar o caminho da Argentina rumo a um crescimento mais sustentável e liderado pelo setor privado", disse, lembrando que esse diálogo incluiu encontros recentes com representantes do governo, como o presidente Javier Milei, durante a Assembleia Geral da ONU.

A porta-voz destacou a importância do respaldo internacional ao país. "Saudamos com satisfação o apoio anunciado pelos parceiros da Argentina: os Estados Unidos, mas também o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)", afirmou.