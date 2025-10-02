Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FMI alerta para impacto econômico negativo da paralisação nos EUA com incertezas fiscais

Autor Agência Estado
A diretora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, alertou que a paralisação do governo dos Estados Unidos podem ter impacto negativa na economia americana ao ampliar incertezas sobre a política fiscal. Em coletiva de imprensa, Kozack defendeu a condução das contas públicas como sendo uma questão central. "Será crucial assegurar a sustentabilidade da dívida pública no médio prazo", afirmou, apontando que a atual postura fiscal "permanece expansionista" e pode dificultar o trabalho da política monetária.

Kozack afirmou ainda que a economia dos Estados Unidos "segue resiliente, mas com sinais de moderação".

Segundo ela, o dinamismo recente foi sustentado pela "força do consumo e do mercado de trabalho", embora os indicadores mais recentes apontem para uma atividade menos acelerada e um enfraquecimento do emprego.

A porta-voz destacou que a inflação "permanece em trajetória de queda", mas ainda apresenta componentes persistentes, o que mantém a necessidade de cautela do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). "É apropriado que a política monetária continue focada em assegurar a convergência da inflação para a meta", disse, ressaltando que os próximos passos do banco central precisarão equilibrar "os riscos de inflação e de atividade".

A diretora acrescentou que o relatório do Artigo IV sobre os Estados Unidos será divulgado em novembro.

