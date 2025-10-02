Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -1,08%
Pontos: 143.949,64
Máxima de +0,07% : 145.621 pontos
Mínima de -1,29% : 143.635 pontos
Volume: R$ 19,55 bilhões
Variação em 2025: 19,68%
Variação no mês: -1,56%
Dow Jones: +0,17%
Pontos: 46.519,72
Nasdaq: +0,39%
Pontos: 22.844,05
Ibovespa Futuro: -0,99%
Pontos: 144.760
Máxima (pontos): 147.280
Mínima (pontos): 144.255
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,98
Variação: -0,96%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,08
Variação: -0,96%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,09
Variação: -1,63%
Ambev ON
Preço: R$ 11,97
Variação: -0,17%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,32
Variação: -1,24%
Vale ON
Preço: R$ 58,70
Variação: +0,67%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,16
Variação: -1,24%
Cielo ON
#VALOR!
#VALOR!
JBS ON
#VALOR!
#VALOR!
Global 40
Cotação: 737,787 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3385
Venda: R$ 5,3395
Variação: +0,2%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,50
Venda: R$ 5,60
Variação: +0,97%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3443
Venda: R$ 5,3449
Variação: +0,45%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4400
Venda: R$ 5,5560
Variação: +0,94%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3790
Variação: +0,18%
- Euro
Compra: US$ 1,1713 (às 18h27)
Venda: US$ 1,1718 (às 18h27)
Variação: -0,11%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2560
Venda: R$ 6,2570
Variação: +0,1%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4200
Venda: R$ 6,5220
Variação: +0,37%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.868,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,75%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente