Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -1,08%

Pontos: 143.949,64

Máxima de +0,07% : 145.621 pontos

Mínima de -1,29% : 143.635 pontos

Volume: R$ 19,55 bilhões

Variação em 2025: 19,68%

Variação no mês: -1,56%

Dow Jones: +0,17%

Pontos: 46.519,72

Nasdaq: +0,39%

Pontos: 22.844,05

Ibovespa Futuro: -0,99%

Pontos: 144.760

Máxima (pontos): 147.280

Mínima (pontos): 144.255

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,98

Variação: -0,96%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,08

Variação: -0,96%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,09

Variação: -1,63%

Ambev ON

Preço: R$ 11,97

Variação: -0,17%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,32

Variação: -1,24%

Vale ON

Preço: R$ 58,70

Variação: +0,67%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 58,70

Variação: +0,67%

Itausa PN

Preço: R$ 11,16

Variação: -1,24%

Cielo ON

#VALOR!

#VALOR!

JBS ON

#VALOR!

#VALOR!

Global 40

Cotação: 737,787 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3385

Venda: R$ 5,3395

Variação: +0,2%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,50

Venda: R$ 5,60

Variação: +0,97%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3443

Venda: R$ 5,3449

Variação: +0,45%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4400

Venda: R$ 5,5560

Variação: +0,94%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3790

Variação: +0,18%

- Euro

Compra: US$ 1,1713 (às 18h27)

Venda: US$ 1,1718 (às 18h27)

Variação: -0,11%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2560

Venda: R$ 6,2570

Variação: +0,1%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4200

Venda: R$ 6,5220

Variação: +0,37%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.868,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,75%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar