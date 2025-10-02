Dirigente diz que Fed está operando 'às cegas' sem dados econômicos em meio ao shutdown

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o BC dos Estados Unidos está "operando às cegas" com a suspensão de importantes dados econômicos dos EUA em meio à paralisação do governo federal.

O relatório de empregos do país, conhecido como payroll, que estava previsto para ser divulgado na sexta-feira, deve ser um dos indicadores afetados pela paralisação.