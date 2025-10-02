Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dirigente diz que Fed está operando 'às cegas' sem dados econômicos em meio ao shutdown

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o BC dos Estados Unidos está "operando às cegas" com a suspensão de importantes dados econômicos dos EUA em meio à paralisação do governo federal.

O relatório de empregos do país, conhecido como payroll, que estava previsto para ser divulgado na sexta-feira, deve ser um dos indicadores afetados pela paralisação.

"Sem dados oficiais de emprego, tomaremos decisão de política monetária com as informações que temos atualmente", disse Goolsbee, em entrevista à Fox News. "Os indicadores atuais sugerem certa estabilidade no mercado de trabalho."

Segundo o presidente da distrital de Chicago, o impacto mais imediato da paralisação será sobre os trabalhadores federais, que não serão pagos em dia. "Espero que o shutdown acabe logo e sem grandes complicações na economia", disse.

EUA

