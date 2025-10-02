Costa Rica abre mercado para castanha-do-Brasil

O Brasil poderá exportar castanha-do-Brasil para a Costa Rica, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em nota conjunta. O aval sanitário é para entrada do produto brasileiro com e sem casca, segundo as pastas.

"A castanha-do-Brasil, um dos principais produtos da sociobiodiversidade amazônica, é extraída de forma sustentável por comunidades tradicionais e reconhecida internacionalmente por seu valor nutricional. Além de gerar renda e promover o desenvolvimento regional, a castanha contribui para a conservação da floresta em pé, fortalecendo a imagem do País como fornecedor de alimentos de qualidade e de origem sustentável", destacaram as pastas na nota.