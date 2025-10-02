Bolsas da Europa operam em alta, com recorde do Stoxx 600; tecnologia e autos se destacam

São Paulo, 02/10/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira depois de atingirem nível recorde, impulsionadas por ações dos setores de tecnologia, automotivo e farmacêutico.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,71%, a 568,63 pontos, após tocar máxima intraday histórica mais cedo.

Apenas o subíndice europeu de tecnologia subia 2,4% no horário acima, um dia após as sul-coreanas Samsung Electronics e SK Hynix assinarem cartas de intenção para fornecer chips de memória para data centers da OpenAI.

Em Amsterdã, as fabricantes de equipamentos para a produção de semicondutores ASM e ASM International exibiam robustos ganhos de 4,5% a 6%.

No setor automotivo, a Stellantis tinha alta de 6%, ajudando a impulsionar o subíndice de montadoras e autopeças (+2,2%), após a empresa que controla as marcas Fiat e Jeep divulgar que suas vendas nos EUA cresceram 6,4% no terceiro trimestre.