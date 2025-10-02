Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta após ganhos em Wall Street, com recorde em Seul

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, após Wall Street avançar pelo quarto pregão consecutivo ontem, apesar do início da paralisação do governo federal dos EUA.

Liderando o movimento na região, o índice sul-coreano Kospi subiu 2,70% em Seul, a 3.549,21 pontos, novo patamar recorde, em meio ao salto das gigantes de semicondutores Samsung Electronics (+3,49%) e SK Hynix (+9,86%), que fecharam acordos de parceria com a OpenAI, como parte de uma estratégia para avançar no uso de inteligência artificial.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei avançou 0,87% em Tóquio, a 44.936,73 pontos, o Hang Seng teve ganho de 1,61% em Hong Kong, a 27.287,12 pontos, na volta de um feriado, e o Taiex registrou alta de 1,52% em Taiwan, a 26.378,39 pontos.

Os mercados da China continental seguem fechados devido ao feriado da "semana dourada", que se estenderá até o dia 8.

Ontem, as bolsas de Nova York acumularam ganhos pelo quarto pregão seguido, com máxima histórica do S&P 500, após dados de emprego reforçarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) seguirá cortando juros até o fim do ano, fator que acabou deixando o "shutdown" do governo americano, que começou ontem, em segundo plano.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da Ásia e de Wall Street, com alta de 1,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.945,90 pontos.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

