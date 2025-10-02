BoJ/Uchida: elevaremos taxas de juros se economia e preços estiverem alinhados com projeções

O vice-presidente do Banco do Japão (BoJ), Shinichi Uchida, afirmou que as taxas de juros serão elevados, caso a economia e os preços estejam alinhados com as projeções do BC japonês. Ele disse que fará "julgamento de política sem preconceito". Uchida também destacou: "Ainda é preciso prestar muita atenção ao impacto das tarifas na economia e nos mercados". Fonte: Dow Jones Newswires.