Zona do euro: CPI anual acelera para 2,2% em setembro, mas fica abaixo do esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 2,2% em setembro, ante 2% em agosto, segundo levantamento preliminar divulgado pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, nesta quarta-feira, 1.

A prévia de setembro, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 2,3%. A meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%.