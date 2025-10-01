Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suprema Corte dos EUA mantém Lisa Cook no Fed por enquanto ao marcar audiência para janeiro

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta quarta-feira, 1º de outubro, adiar para janeiro de 2026 a audiência em que ouvirá argumentos sobre o pedido do presidente norte-americano, Donald Trump, para afastar a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) Lisa Cook, do Conselho de Diretores da instituição. Com isso, a economista seguirá exercendo seu mandato na autoridade monetária até pelo menos a data do julgamento.

O caso teve início em agosto, quando Trump anunciou a demissão de Cook após suposta fraude hipotecária que teria ocorrido antes de sua nomeação para o Fed.

A Justiça de primeira instância, porém, concedeu liminar determinando a permanência dela no cargo, decisão mantida pela instância superior.

O governo recorreu à Suprema Corte pedindo suspensão dessa ordem.

