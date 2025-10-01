Superintendência-Geral do Cade aprova compra de 62% da Shipay pela B3

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra de 62% da Shipay Tecnologia pela B3. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A estrutura da operação prevê o pagamento, pela B3, de R$ 37 milhões na data de fechamento, com a possibilidade de aquisição do porcentual remanescente do capital social da Shipay, por meio de exercício de opção de compra até 2030, cujo valor estará sujeito ao atingimento de determinadas metas.