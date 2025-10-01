Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Setor privado dos EUA corta 32 mil empregos em setembro, afirma ADP

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O setor privado dos Estados Unidos cortou 32 mil empregos em setembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela ADP nesta quarta-feira, 1. Analistas consultados pela FactSet estimavam a geração de 50 mil postos de trabalho no mês passado.

O dado costuma anteceder a divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público. Contudo, o início da paralisação das atividades do governo americano nesta quarta-feira deixará a publicação do payroll suspensa por tempo indeterminado, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA.

Tags

EUA EMPREGOS

