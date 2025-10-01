Resultado de empregos dos EUA em agosto é revisado para baixo, de +54 mil a -3 mil

O resultado de empregos pelo setor privado dos EUA em agosto teve revisão, de criação de 54 mil para contração de 3 mil, segundo pesquisa da ADP divulgada nesta quarta-feira, 1.

O levantamento também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,5% em setembro, acelerando em relação aos 4,4% registrados no mês anterior.