Receita: mais de 66% de declarações de IR na malha fina foram liberadas por autorregularização

A Receita Federal informou na quarta-feira, 1º de outubro, que mais de 66% das declarações de Imposto de Renda que foram retidas na malha fina já foram liberadas após serem regularizadas pelos próprios contribuintes.

Em nota, o órgão afirmou que recebeu 45,6 milhões de declarações e que 8% caíram na malha fina (3,9 milhões).